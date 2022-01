Speed skating, Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini quarta e quinto nella mass start degli Europei 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono conclusi quest’oggi gli Europei 2022 di Speed skating a Heerenveen (Paesi Bassi). Sul ghiaccio della Thiaf c’erano attese in chiave italiana nelle due mass start, ma purtroppo le medaglie non sono arrivate come si sperava. La campionessa d’Europa del 2018 in questa specialità, Francesca Lollobrigida, si è dovuta accontentare del quarto posto (8:29.00) davanti all’altra italiana Laura Peveri (8:30.34). E’ mancata brillantezza nell’azione della Lollo, probabilmente troppo generosa nello spendersi in chiusura di alcuni tentativi delle rivali, mentre le olandesi agendo di squadra hanno avuto la meglio. Il titolo è andato alla donna di questi campionati Irene Schouten (8:27.98), oro nei 3000 metri, che ha confermato il titolo continente del 2020 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono conclusi quest’oggi glidia Heerenveen (Paesi Bassi). Sul ghiaccio della Thiaf c’erano attese in chiave italiana nelle due, ma purtroppo le medaglie non sono arrivate come si sperava. La campionessa d’Europa del 2018 in questa specialità,, si è dovuta accontentare del quarto posto (8:29.00) davanti all’altra italiana Laura Peveri (8:30.34). E’ mancata brillantezza nell’azione della Lollo, probabilmente troppo generosa nello spendersi in chiusura di alcuni tentativi delle rivali, mentre le olandesi agendo di squadra hanno avuto la meglio. Il titolo è andato alla donna di questi campionati Irene Schouten (8:27.98), oro nei 3000 metri, che ha confermato il titolo continente del 2020 ...

