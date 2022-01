Spalletti torna negativo al Covid e potrebbe essere in panchina per Napoli-Sampdoria (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche Spalletti, dopo Osimhen, torna negativo al Covid 19. Come comunica il Calcio Napoli, il tecnico toscano ha superato il virus e oggi pomeriggio – calcio d’inizio alle 16.30 – potrebbe essere in panchina per Napoli-Sampdoria. Mister Spalletti negativo al Covid-19 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3LWWQYrCLB — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 9, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Anche, dopo Osimhen,al19. Come comunica il Calcio, il tecnico toscano ha superato il virus e oggi pomeriggio – calcio d’inizio alle 16.30 –inper. Misteral-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/3LWWQYrCLB — Official SSC(@ssc) January 9, 2022 L'articolo ilsta.

