Spalletti: "Tanti applausi al Napoli perchè la partita non era facile"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue parole:

SUL MOMENTO DIFFICILE DEL Napoli
"Era un momento un po' particolare, soprattutto in casa abbiamo lasciato ranta roba dietro, recuperarli è dura e non possiamo fallire. Bisogna vincere le partite. Quando succedono più di una di cose ti adegui, avere il rimbalzo, la reazione forte è difficile.

"La Sampdoria si è presentata in un comportamento difensivo compatto di squadra corta, trovare gli spazi non è facile, abbiamo fatto una buonissima partita. Insigne? Per noi è importante, Lobotka è forte, può diventare come Jorginho"

