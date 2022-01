Spalletti: «I tifosi del Napoli hanno avuto tanti anni per valutare l’uomo Insigne» (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della gara disputata questo pomeriggio contro la Sampdoria Esultanza per il gol di Petagna «Soprattutto per la squadra, perché si viene da un momento un po’ particolare dove abbiamo perso tanti punti in casa e ora dobbiamo vincere le partite. Poi quando ti succede più di una cosa di adatti e avere la reazione forte è difficile quindi era un gol liberatorio» Cosa ha funzionato? «Las partita non era facile, la Sampdoria si è presentata compatta e corta e noi abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo fatto vedere anche una discreta qualità fino al limite dell’aria. Poi c’era da far bene la marcatura preventiva sulla loro riconquista di parla e invece sono stati bravissimi» Applausi a Insigne «Fondamentale il rapporto con i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico del, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della gara disputata questo pomeriggio contro la Sampdoria Esultanza per il gol di Petagna «Soprattutto per la squadra, perché si viene da un momento un po’ particolare dove abbiamo persopunti in casa e ora dobbiamo vincere le partite. Poi quando ti succede più di una cosa di adatti e avere la reazione forte è difficile quindi era un gol liberatorio» Cosa ha funzionato? «Las partita non era facile, la Sampdoria si è presentata compatta e corta e noi abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo fatto vedere anche una discreta qualità fino al limite dell’aria. Poi c’era da far bene la marcatura preventiva sulla loro riconquista di parla e invece sono stati bravissimi» Applausi a«Fondamentale il rapporto con i ...

Advertising

MassimoCaputi : In attesa di recuperare i suoi giocatori importanti il #Napoli supera la #Sampdoria grazie al gol di Petagna. L'1-0… - marco_rogerio_ : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'I tifosi conoscono il valore di Insigne uomo. Lobotka? È il nuovo Jorginho' - Gazzetta_it : Spalletti: 'I tifosi conoscono il valore di Insigne uomo. Lobotka? È il nuovo Jorginho' - LoveSud2 : RT @NapoliCM: ???? Napoli Sampdoria, intervista Spalletti a DAZN: 'Lobotka può diventare come Jorginho, i tifosi sanno che uomo è Insigne' ???… - NapoliCM : ???? Napoli Sampdoria, intervista Spalletti a DAZN: 'Lobotka può diventare come Jorginho, i tifosi sanno che uomo è I… -