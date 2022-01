Spalletti: “Gol liberatorio di Petagna. Lobotka, nuovo Jorginho. Insigne ci aiuterà tanto” (Di domenica 9 gennaio 2022) Luciano Spalletti commenta la vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria. Menzione d’onore per Petagna e Lobotka. Il Napoli regola di misura la Sampdoria e ritrova il successo davanti al pubblico del Diego Armando Maradona. Contro i blucerchiati, la zampata decisiva ha portato la firma di Andrea Petagna che con il blitz decisivo del 43? ha mandato al tappeto quella che in estate è stata sul punto di diventare la sua squadra. Proprio così. Negli ultimi e concitati sviluppi della sessione estiva di calciomercato, l’attaccante triestino è stato vicinissimo al trasferimento in quel di Genova per completare il reparto avanzato doriano.L’attaccante azzurro punisce la Sampdoria: in estate il suo trasferimento in blucerchiato venne stoppato per volontà del tecnico del Napoli. A fine gara Spalletti ha ... Leggi su napolipiu (Di domenica 9 gennaio 2022) Lucianocommenta la vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria. Menzione d’onore per. Il Napoli regola di misura la Sampdoria e ritrova il successo davanti al pubblico del Diego Armando Maradona. Contro i blucerchiati, la zampata decisiva ha portato la firma di Andreache con il blitz decisivo del 43? ha mandato al tappeto quella che in estate è stata sul punto di diventare la sua squadra. Proprio così. Negli ultimi e concitati sviluppi della sessione estiva di calciomercato, l’attaccante triestino è stato vicinissimo al trasferimento in quel di Genova per completare il reparto avanzato doriano.L’attaccante azzurro punisce la Sampdoria: in estate il suo trasferimento in blucerchiato venne stoppato per volontà del tecnico del Napoli. A fine garaha ...

