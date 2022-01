Sonia Bruganelli, dopo le vacanze da sogno a Dubai torna al GF Vip (Di domenica 9 gennaio 2022) Giornate meravigliose, trascorse all’insegna del relax e del divertimento quelle di Sonia Bruganelli, in vacanza a Dubai con tutta la sua famiglia: l’opinionista del GF Vip ha festeggiato al caldo l’inizio del nuovo anno, facendo provare una certa invidia a tutti i suoi follower. Sonia Bruganelli, la vacanza super lusso a Dubai Sonia Bruganelli si è concessa una vacanza super lusso negli Emirati Arabi, tra shopping e tantissimo divertimento: Lady Bonolis ha salutato il nuovo anno al caldo e si sta godendo gli ultimi momenti dei suoi giorni di riposo insieme al marito e ai suoi figli, tra le bellezze di Dubai e attimi di spensieratezza. Ormai però la vacanza è agli sgoccioli ed è sempre più vicino il ritorno negli studi del Grande ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Giornate meravigliose, trascorse all’insegna del relax e del divertimento quelle di, in vacanza acon tutta la sua famiglia: l’opinionista del GF Vip ha festeggiato al caldo l’inizio del nuovo anno, facendo provare una certa invidia a tutti i suoi follower., la vacanza super lusso asi è concessa una vacanza super lusso negli Emirati Arabi, tra shopping e tantissimo divertimento: Lady Bonolis ha salutato il nuovo anno al caldo e si sta godendo gli ultimi momenti dei suoi giorni di riposo insieme al marito e ai suoi figli, tra le bellezze die attimi di spensieratezza. Ormai però la vacanza è agli sgoccioli ed è sempre più vicino il ritorno negli studi del Grande ...

