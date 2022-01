Soleil Sorge verso il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7

(Di domenica 9 gennaio 2022) Oltre ad Alex Belli, le Selassié, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, ancheè una delle protagoniste più discusse di questo GF Vip 6. Diverse testate hanno parlato di un possibile futuro televisivo della gieffina a L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Pare che lapotrebbe prendere il posto di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini come. Oggi però Gabriele Parpiglia a Casa Chi ha lanciato una notizia che smentisce questi rumor. Secondo il giornalista infatti, apotrebbero offrire ildidella prossima edizione del GF Vip. Non sarebbe la prima volta che Alfonso Signorini chiama sulla poltrona rossa una sua ex gieffina. Infatti è successo nel 2020 con Antonella Elia ...

Alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip hanno commentato il post che Alex Belli ha scritto per. Alex infatti aveva scritto: "Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c'è la mia forza ..., Valeria Marini e Giacomo Urtis, Manila Nazzaro e Davide Silvestri hanno infatti votato la soprano come preferita , dandole anche questa volta l' immunità . Scopri le ultime news sul ...La showgirl brasiliana, da poco rientrata in Italia dal suo paese nativo, è accorsa a Cinecittà per fare una sorpresa inaspettata a Soleil Sorge. “Mi sei mancata un sacco” ha rivelato Alfonso Signorin ...Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici, Andrea e Dayane, ed è successo che si sono innamorati! Dayane infatti è tornata a Cinecittà per incontrare proprio l’amica So ...