Soleil Sorge prossima opinionista al Gf Vip? L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 gennaio 2022)è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Gf6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è passata inosservata per il suo carattere pungente, che ha diviso i telespettatori del programma. Dopo la sua avventura all’interno della Casa, potremmo rivederein una nuova veste. Ieri, durante le Chicche di gossip,ha sganciato un rumor molto interessante: In molti hanno scritto chesarebbecomedell’Isola dei Famosi. Io vi dico un’altra cosa: secondo me sarebbecomedel Grande Fratellol’anno prossimo. L'articolo proviene da Isa e Chia.