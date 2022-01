Snowboardcross, Krasnoyarsk 2022: vincono Bankes e Noerl, Moioli ancora quinta (Di domenica 9 gennaio 2022) A Krasnoyarsk continua il weekend deludente per la squadra azzurra di Snowboardcross. Nella tappa della Coppa del Mondo sulle piste russe, la campionessa in carica Charlotte Bankes si porta a casa la seconda vittoria dopo il trionfo di ieri battendo nuovamente Chloe Trespeuch e Lindsey Jacobellis, mentre Michela Moioli deve ancora una volta accontentarsi della quinta posizione dopo essere stata eliminata in semifinale . Uscitadi scena agli ottavi l’altra azzurra Sofia Belinghieri. In campo maschile è di nuovo il teutonico Martin Noerl a vincere con una grande rimonta in finale dove ha superato l’austriaco Jakob Dusek ed il canadese Eliot Grondin. In casa azzurra Lorenzo Sommariva è il migliore: l’italiano si è fermato ai quarti di finale, mentre vengono eliminati ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Acontinua il weekend deludente per la squadra azzurra di. Nella tappa della Coppa del Mondo sulle piste russe, la campionessa in carica Charlottesi porta a casa la seconda vittoria dopo il trionfo di ieri battendo nuovamente Chloe Trespeuch e Lindsey Jacobellis, mentre Micheladeveuna volta accontentarsi dellaposizione dopo essere stata eliminata in semifinale . Uscitadi scena agli ottavi l’altra azzurra Sofia Belinghieri. In campo maschile è di nuovo il teutonico Martina vincere con una grande rimonta in finale dove ha superato l’austriaco Jakob Dusek ed il canadese Eliot Grondin. In casa azzurra Lorenzo Sommariva è il migliore: l’italiano si è fermato ai quarti di finale, mentre vengono eliminati ...

Advertising

sportface2016 : #Snowboardcross, #Krasnoyarsk 2022: vincono #Bankes e #Noerl, #Moioli ancora quinta - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - Eurosport_IT : Weekend amaro per l'Italia ???? #EurosportSCI | #Snowboard | #Moioli - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Coppa del Mondo Krasnoyarsk in DIRETTA: Michela Moioli cerca il riscatto - #Snowboardcross… -