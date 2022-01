Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth Mountain 2022: nell’halfpipe si impongono Ruki Tomita ed Ayumu Hirano (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è conclusa la tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard park & pipe: a Mammoth Mountain, negli USA, nella specialità dell’halfpipe, vincono i nipponici Ruki Tomita tra le donne ed Ayumu Hirano tra gli uomini, dove gli azzurri in gara, Nella prova maschile il nipponico Ayumu Hirano totalizza nella seconda run 95.80, mettendosi alle spalle il giapponese Ruka Hirano, secondo a quota 93.40, ed il tedesco André Hoeflich, terzo con 90.00. Fuori nelle qualificazioni gli azzurri Louis Philip Vito III e Lorenzo Gennero, che si classificano rispettivamente al 16° ed al 26° posto assoluto. Nella finale femminile successo della nipponica Ruki ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Si è conclusa la tappa delladel2021-dipark & pipe: a, negli USA, nella specialità dell’halfpipe, vincono i nipponicitra le donne edtra gli uomini, dove gli azzurri in gara, Nella prova maschile il nipponicototalizza nella seconda run 95.80, mettendosi alle spalle il giapponese Ruka, secondo a quota 93.40, ed il tedesco André Hoeflich, terzo con 90.00. Fuori nelle qualificazioni gli azzurri Louis Philip Vito III e Lorenzo Gennero, che si classificano rispettivamente al 16° ed al 26° posto assoluto. Nella finale femminile successo della nipponica...

