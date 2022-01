Slittino naturale, Umhausen 2022: trionfo Lanthaler-Gruber in staffetta (Di domenica 9 gennaio 2022) trionfo Italia nella staffetta della prima tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 di Slittino su pista naturale. Vittoria mai in discussione per gli azzurri in quel di Umhausen, in Austria. Evelin Lanthaler infatti, al primo intermedio già si assicura un grande vantaggio sull’Austria, permettendo poi ad Alex Gruber di correre senza pressioni e chiudere in 2’32?29. Seconda posizione per i padroni di casa dell’Austria, terza la Russia. Doppia gioia per Gruber, che ha conquistato anche il secondo posto nel singolo maschile. Il 29enne ha chiuso a soli 8 centesimi dall’austriaco Thomas Kammerlander. Terza piazza per l’altro padrone di casa, Michael Scheikl, con un ritardo di 0?21. Buona prova di squadra dell’Italia, che inserisce in top-10 ben ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022)Italia nelladella prima tappa di Coppa del Mondo 2021/disu pista. Vittoria mai in discussione per gli azzurri in quel di, in Austria. Evelininfatti, al primo intermedio già si assicura un grande vantaggio sull’Austria, permettendo poi ad Alexdi correre senza pressioni e chiudere in 2’32?29. Seconda posizione per i padroni di casa dell’Austria, terza la Russia. Doppia gioia per, che ha conquistato anche il secondo posto nel singolo maschile. Il 29enne ha chiuso a soli 8 centesimi dall’austriaco Thomas Kammerlander. Terza piazza per l’altro padrone di casa, Michael Scheikl, con un ritardo di 0?21. Buona prova di squadra dell’Italia, che inserisce in top-10 ben ...

