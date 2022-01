Slittino naturale | show italiano in Coppa del Mondo | Lanthaler Gruber si aggiudicano la staffetta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Altroazzurro in chiusura del primo week-end per ladeldisu pistain quel di Umhausen, in Austria. Arriva un’altra vittoria grazie allamista formata da Evelined Alex, che si è imposta con il crono di 2.32,29 sugli austriaci Diepold/Kammerlander e sui russi Lavrenteva/Egorov. Il podio gli azzurri lo trovano anche nel singolo maschile con lo stesso, secondo a otto centesimi di ritardo dal vincitore Thomas Kammerlander, mentre terzo è l’altro austriaco Michael Scheikl. Top-3 men’s single, Umhausen (AUT) 1. Thomas Kammerlander (AUT) 2.27.41 minutes 2. Alex(ITA) +0.08 seconds 3. Michael Scheikl (AUT) +0.23 seconds Top-3 Team Event, Umhausen ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : SLITTINO SU PISTA NATURALE: Alex Gruber ha conquistato il secondo posto nella prima tappa della Coppa del mondo, or… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Partenza super per gli azzurri dello slittino su pista naturale: Lanthaler e Pigneter/Clara, è subito dominio #sledding #8G… - neveitalia : Partenza super per gli azzurri dello slittino su pista naturale: Lanthaler e Pigneter/Clara, è subito dominio… - doctorhoover : RT @OA_Sport: #Slittino naturale, Evelin #Lanthaler e il doppio Pigneter/Clara vincono la tappa inaugurale di Umhausen - OA_Sport : #Slittino naturale, Evelin #Lanthaler e il doppio Pigneter/Clara vincono la tappa inaugurale di Umhausen -

Ultime Notizie dalla rete : Slittino naturale

OA Sport

Piste per, snowboard e pattinaggio, insieme a percorsi per le ciaspole, da percorrere in ...itinerario inedito con le ciaspole o gli sci ai piedi e soste golose nelle malghe del Parco...Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino , salto con gli sci , combinata nordica , biathlon , bob , snowboard , freestyle ,. Ci saranno inoltre gli ...Alex Gruber ha conquistato il secondo posto nella prima tappa della Coppa del mondo di slittino pista naturale di scena … Continua ...Alex Gruber ha conquistato il secondo posto nella prima tappa della Coppa del mondo di slittino pista naturale di scena … Continua ...