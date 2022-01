"Siete davvero incomprensibili". Mara Venier perde la pazienza, il clamoroso fuori onda (Di domenica 9 gennaio 2022) Un po' di caos e un pizzico di incomprensione tra Mara Venier e gli autori hanno animato la puntata di Domenica In andata in onda oggi, 9 gennaio, su Rai 1. Al momento dei saluti soprattutto. Quando la conduttrice ha dato la linea a Francesca Fialdini, salutando i suoi telespettatori, è stata interrotta dagli autori. E da allora si è creato un divertente siparietto. “Saluto tutti i miei amici…ah no non devo salutare devo salutare, saluto o non saluto?”, ha detto la Venier un po' spaesata. Alla fine, sorridendo, ha esclamato: "Saluto tutti e mando la pubblicità". Dopo aver dato la pubblicità e poco prima del nero, la presentatrice ha perso la pazienza. Infatti la si è sentita dire: "Siete veramente incomprensibili, però". In realtà le incomprensioni sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Un po' di caos e un pizzico di incomprensione trae gli autori hanno animato la puntata di Domenica In andata inoggi, 9 gennaio, su Rai 1. Al momento dei saluti soprattutto. Quando la conduttrice ha dato la linea a Francesca Fialdini, salutando i suoi telespettatori, è stata interrotta dagli autori. E da allora si è creato un divertente siparietto. “Saluto tutti i miei amici…ah no non devo salutare devo salutare, saluto o non saluto?”, ha detto laun po' spaesata. Alla fine, sorridendo, ha esclamato: "Saluto tutti e mando la pubblicità". Dopo aver dato la pubblicità e poco prima del nero, la presentatrice ha perso la. Infatti la si è sentita dire: "veramente, però". In realtà le incomprensioni sono ...

