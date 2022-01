Sicilia: prodotti tropicali, a chilometro zero (Di domenica 9 gennaio 2022) Il riscaldamento globale ha qualche aspetto positivo: ora, sull’Isola, si coltivano piante in genere molto distanti da queste latitudini. Passeggiare tra le bancarelle di un mercato rionale Siciliano è un’esperienza imperdibile: profumi inebrianti e prodotti di prima scelta in mezzo a folkloristiche «abbanniate», le grida di entusiasmo dei venditori che mettono sotto il naso dei passanti le cassette cariche di arance bionde, «bastarduna» o fichi d’India, angurie zuccherine. Oggi però le sportine delle massaie che fanno spesa nelle fiere ortofrutticole si riempiono di esotico. Ma non con frutti di importazione: a chilometro zero, quelli che «madre terra sicula» ora produce in risposta al rapido cambiamento climatico, causa della tropicalizzazione di alcune aree con conseguente sviluppo di piante fuori ... Leggi su panorama (Di domenica 9 gennaio 2022) Il riscaldamento globale ha qualche aspetto positivo: ora, sull’Isola, si coltivano piante in genere molto distanti da queste latitudini. Passeggiare tra le bancarelle di un mercato rionaleno è un’esperienza imperdibile: profumi inebrianti edi prima scelta in mezzo a folkloristiche «abbanniate», le grida di entusiasmo dei venditori che mettono sotto il naso dei passanti le cassette cariche di arance bionde, «bastarduna» o fichi d’India, angurie zuccherine. Oggi però le sportine delle massaie che fanno spesa nelle fiere ortofrutticole si riempiono di esotico. Ma non con frutti di importazione: a, quelli che «madre terra sicula» ora produce in risposta al rapido cambiamento climatico, causa dellazzazione di alcune aree con conseguente sviluppo di piante fuori ...

FBonaciti : VUOI CONOSCERE INTEGRATORI CON OPUNTIA DELL'ETNA..PRODOTTI IN SICILIA ?A ME HA CAMBIATO LA VITA ?? - SicilyMag : #LucaBusi l'ad della #Sibeg, la società che produce e imbottiglia i prodotti #cocacola in Sicilia, è fiero dei ris… - Massimi69857231 : @Yoursfo02010915 Di Sicilia mi raccomando prodotti italiani ?? -