Si può introdurre l’obbligo vaccinale con decreto-legge? Risponde Celotto (Di domenica 9 gennaio 2022) In questi mesi abbiamo più volte ripetuto che i trattamenti sanitari obbligatori, come ad esempio i vaccini obbligatori, debbono essere introdotti con una legge del Parlamento. Infatti, l’art. 32 Cost dispone: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. Ora, con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, abbiamo – dopo mesi di discussione un obbligo vaccinale per tutti gli ultracinquantenni. L’art. 1 prevede infatti: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, … l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, … si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, … che abbiano compiuto il ... Leggi su formiche (Di domenica 9 gennaio 2022) In questi mesi abbiamo più volte ripetuto che i trattamenti sanitari obbligatori, come ad esempio i vaccini obbligatori, debbono essere introdotti con unadel Parlamento. Infatti, l’art. 32 Cost dispone: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di”. Ora, con il7 gennaio 2022, n. 1, abbiamo – dopo mesi di discussione un obbligoper tutti gli ultracinquantenni. L’art. 1 prevede infatti: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, …per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, … si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, … che abbiano compiuto il ...

