Sì dell’Unione Europea per estendere il Psr | oltre 300 milioni per agroalimentare toscano

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il commissario europeo all’agricoltura ha firmato la decisione di adozione delle modifiche al Programma di sviluppo rurale (Psr) della Toscana, approvando l’estensione al 2022 dell’attuale programmazione. Questa estensione di due anni del Psr-Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) consente la proroga dell’applicabilità del quadro giuridico esistente con la gestione di risorse nuove: la ripartizione biennale delle risorse del Quadro finanziario pluriennale (Qfp) e le risorse aggiuntive dell’n Recovery Instrument (EURI) del “Next Generation EU” (NGEU), desinate allo sviluppo rurale per mitigare gli effetti della crisi economica derivanti dalla pandemia da Covid 19. Con questa approvazione vengono dunque finalmente rese disponibili per il mondo agricolo,e forestale della Toscana342,2 ...