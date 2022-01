Serie B, il Covid-19 non dà tregua al Vicenza: ci sono altri nove positivi nel gruppo squadra (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Vicenza attraverso una nota rende noto che dal giro di tamponi molecolari eseguito nella giornata di ieri (8 gennaio) sono emersi “nove ulteriori casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono otto giocatori e un componente dello staff”. Il club precisa che “tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilattraverso una nota rende noto che dal giro di tamponi molecolari eseguito nella giornata di ieri (8 gennaio)emersi “ulteriori casi dità al-19 all’interno del, che coinvolgono otto giocatori e un componente dello staff”. Il club precisa che “tutti i soggettistati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Il restanteverrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani”. SportFace.

