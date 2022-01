Serie A | Venezia-Milan 0-3 | gol Ibrahimovic e Theo show Pioli conquista la vetta

Advertising

OptaPaolo : 1 - Era da febbraio 2002, proprio contro il Milan (1-4 in quel caso) che il Venezia non perdeva un match casalingo… - sportface2016 : #VeneziaMilan, manca un rigore ai padroni di casa: #Florenzi trattiene #Henry, sbaglia #Irrati - sportli26181512 : Milan,com’è bella Venezia: Ibra e Theo show, il Diavolo passa in testa: Milan,com’è bella Venezia: Ibra e Theo show… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Decidono Ibra e la doppietta di Theo Hernandez! ?? #SerieA | #Venezia | #Milan | #VeneziaMilan - MilanPress_it : Il tabellino di #VeneziaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Venezia

Sul velluto, anche se in Laguna, il Milan batte ile trova la terza vittoria di fila in campionato, scavalcando momentaneamente al primo posto l'Inter di Inzaghi. I rossoneri calano il tris alla squadra di Zanetti , che cade sotto i colpi di ...( LEGA CALCIO: PER DUE TURNI SOLO 5MILA PERSONE ALLO STADIO )- Milan 0 - 3 vedi ancheA: Juve - Napoli 1 - 1, Milan - Roma 3 - 1, ok Cagliari e Verona. VIDEO Rossoneri in vantaggio ...Successo esterno dei rossoneri che, in Laguna, superano i padroni di casa grazie alle reti di Ibrahimovic e di Theo Hernandez (doppietta) ...Tutto facile per i rossoneri al Penzo, con l'acuto dello svedese e la doppietta del francese: sorpasso all'Inter, che ha due gare in meno ...