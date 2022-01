Serie A | Roma - Juventus 3 - 4

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Roma - Juventus 3-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - SkySport : ROMA-JUVENTUS 3-4 Risultato finale ? ? #Abraham (11’) ? #Dybala (18’) ? #Mkhitaryan (48’) ? #Pellegrini (53’) ?… - SkySport : #RomaJuventus, #Mourinho: 'C'è stato un crollo psicologico, mi fa male all'anima' #SkySport #SkySerieA #SerieA - andreastoolbox : Roma-Juventus, Mourinho: 'C'è stato un crollo psicologico, mi fa male all'anima' | Sky Sport - 051sasha : @RobertoMerlino1 Però della serie viva gli errori...e cmq nel finale invece che gestire la palla, con una roma mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

La domenica diA verrà aperta da Sassuolo - Verona alle 12:30 e a chiuderla sarà il big match delle 20:45 tra Atalanta e Inter, con Venezia - Empoli e- Cagliari nel mezzo. Lunedì 17, ...Allenatore: Alessio Dionisi Venezia - Milan 0 - 3 ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ancheA: Juve - Napoli 1 - 1, Milan -3 - 1, ok Cagliari e Verona. VIDEO Rossoneri in vantaggio dopo due minuti: ...di Saber bin Boubacar | 1 minuto fa Sito di social network Facebook Twitter LinkedIn Il WhatsApp In Italia, il vertice svoltosi allo Stadio Olimpico di ...Perché le squalifiche in campionato valgono per la Supercoppa italiana? Il regolamento della FIGC presenta una particolarità controintuitiva: ecco il motivo.