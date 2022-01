Serie A, Remuzzi: «Gli stadi vanno chiusi. Le precauzioni? Per almeno altri due anni» (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra focolai nelle squadre e stadi sotto osservazione, il mondo della Serie A torna sotto i riflettori. Secondo Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerca di Milano “Mario Negri”, a oggi sarebbe meglio giocare le partite a porte chiuse. Interpellato dalla trasmissione di Rai 3 Mezz’ora in più, Remuzzi ha detto: «Chiudere gli stadi e fermare tutte le partite è, dal punto di vista della diffusione del Coronavirus, certamente la cosa migliore. Ma bisogna considerare che per molte persone anziane, povere o malate, il calcio è un momento molto atteso». Ieri, la Lega Serie A ha deciso che le prossime due giornate di campionato saranno disputate con un massimo di 5 mila spettatori negli stadi. Secondo il medico, però, l’opzione migliore sarebbe continuare senza ... Leggi su open.online (Di domenica 9 gennaio 2022) Tra focolai nelle squadre esotto osservazione, il mondo dellaA torna sotto i riflettori. Secondo Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerca di Milano “Mario Negri”, a oggi sarebbe meglio giocare le partite a porte chiuse. Interpellato dalla trasmissione di Rai 3 Mezz’ora in più,ha detto: «Chiudere glie fermare tutte le partite è, dal punto di vista della diffusione del Coronavirus, certamente la cosa migliore. Ma bisogna considerare che per molte persone anziane, povere o malate, il calcio è un momento molto atteso». Ieri, la LegaA ha deciso che le prossime due giornate di campionato saranno disputate con un massimo di 5 mila spettatori negli. Secondo il medico, però, l’opzione migliore sarebbe continuare senza ...

