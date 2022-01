Serie A per 5mila spettatori? Contagi e strategia, la verità sulla decisione (politica) di Lega Calcio (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma-Juventus e Inter-Lazio, ma anche Juventus-Inter di mercoledì prossimo per assegnare la Supercoppa rischiano di diventare un Gronchi rosa in questo gennaio dedicato al Calcio nostrano. Perché almeno loro sono salve, e gli stadi potranno essere pieni per metà. Non così sarà invece per Atalanta-Inter del 16 gennaio e Milan-Juventus che chiuderà il programma della 23esima di Serie A, il 23. Perché la Lega di A ha deciso e nessuno può tornare indietro: piuttosto che niente, meglio limitare al minimo i danni e ridurre la capienza degli stadi a 5000 spettatori, con le stesse regole che hanno garantito l'affluenza fino ad oggi. Impossibile tagliare la capienza nel weekend, che diventerà decisamente lungo con alcune partite come Torino-Fiorentina slittata a lunedì alle 17 dopo la decisione di diversi Tar ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma-Juventus e Inter-Lazio, ma anche Juventus-Inter di mercoledì prossimo per assegnare la Supercoppa rischiano di diventare un Gronchi rosa in questo gennaio dedicato alnostrano. Perché almeno loro sono salve, e gli stadi potranno essere pieni per metà. Non così sarà invece per Atalanta-Inter del 16 gennaio e Milan-Juventus che chiuderà il programma della 23esima diA, il 23. Perché ladi A ha deciso e nessuno può tornare indietro: piuttosto che niente, meglio limitare al minimo i danni e ridurre la capienza degli stadi a 5000, con le stesse regole che hanno garantito l'affluenza fino ad oggi. Impossibile tagliare la capienza nel weekend, che diventerà decisamente lungo con alcune partite come Torino-Fiorentina slittata a lunedì alle 17 dopo ladi diversi Tar ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto d… - sscnapoli : ?? In #JuveNapoli 200ª presenza in Serie A per Piotr Zielinski con la maglia azzurra. Zielo ????? ??… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A FONTE AGI, ASSEMBLEA DI LEGA: MASSIMO 5000 SPETTATORI Per le giornate del 16 e 23 gennaio prossi… - CarloAl87550029 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 9/1/1977 la #Juventus batteva il @sscnapoli al S. Paolo per 0-2. Proprio quel giorno, “TOPOLINO” usciva in ed… - JUVEN_TV : #AccaddeOggi Il 9/1/1977 la #Juventus batteva il @sscnapoli al S. Paolo per 0-2. Proprio quel giorno, “TOPOLINO” us… -