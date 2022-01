Serie A | i risultati delle 16 | 30 | vincono Napoli e Atalanta

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono finiti i due match in programma alle 16:30 della ventunesima giornata diA e questi sono i. Ilvince 1-0 contro la Sampdoria con un eurogol di Petagna, mentre l’dilaga a Udine, vincendo 6-2. La classifica vede quindi le due compagini mantenere rispettivamente il terzo e il quarto posto e accorciare le distanze da Inter e Milan. La Sampdoria resta vicina a una pericolosa zona retrocessione, a pari punti proprio con l’Udinese. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di D’Aversa, dopo il ko del 6 gennaio contro il Cagliari. Per i friulani si interrompe la striscia di treutili consecutivi, derivanti dal pareggio con il Milan e i successi su Crotone (in Coppa Italia) e Cagliari.A: ...

Advertising

Alessandrolux : Serie A: Risultati e classifica – Footballweb - Alessandrolux : Serie A: Risultati e classifica - Alessandrolux : Serie A: Risultati e classifica - - infoitsport : CiP Review pomeriggio – I risultati delle partite di Serie A - thevolleynews : Serie A2 maschile: risultati, classifica e prossimo turno - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

... ecco tutti i vippositivi. FOTO "Avevo sintomi precisi: mal di gola insistente, forte ... "Il campionato? Così è falsato" leggi anche Da Grey's Anatomy a Star Trek: Picard, leTV in ...... che è il capo allenatore dell'Udinese da appena un mese: iottenuti a dicembre erano ... COME SEGUIRE LA PARTITA DIA Gli appassionati di calcio potranno seguire la diretta di Udinese ...Diretta Napoli Sampdoria (risultato finale 1-0): ai partenopei basta Petagna per piegare i blucerchiati nella 21^ giornata nel campionato di Serie A.Il sindaco Francesco De Rebotti proroga la chiusura delle scuole. Dopo l'ordinanza regionale con cui la governatrice Tesei aveva annullato il ritorno in aula previsto per il 7 e l'8 ...