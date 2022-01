Serie A, c’è Inter-Lazio: le formazioni ufficiali (Di domenica 9 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, match della ventunesima giornata della Serie A Tutto pronto a San Siro dove tra poco scenderanno in campo Inter e Lazio per il match valido per la seconda giornata del girone di ritorno della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.A disposizione: 40 Rovida, 97 Radu, 8 Vecino, 9 Dzeko, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 ... Leggi su intermagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Ledi, match della ventunesima giornata dellaA Tutto pronto a San Siro dove tra poco scenderanno in campoper il match valido per la seconda giornata del girone di ritorno dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro.A disposizione: 40 Rovida, 97 Radu, 8 Vecino, 9 Dzeko, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 22 Vidal, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 ...

