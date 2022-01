Secondo la tv di stato del Kazakistan, nella rivolta dell’ultima settimana sono morte almeno 164 persone (Di domenica 9 gennaio 2022) La televisione di stato kazaka, citando fonti del governo, ha detto domenica che almeno 164 persone sono morte nel corso delle rivolte cominciate lo scorso 2 gennaio. Di queste, soltanto 106 sarebbero state uccise ad Almaty, la città più grande Leggi su ilpost (Di domenica 9 gennaio 2022) La televisione dikazaka, citando fonti del governo, ha detto domenica che164nel corso delle rivolte cominciate lo scorso 2 gennaio. Di queste, soltanto 106 sarebbero state uccise ad Almaty, la città più grande

Advertising

Agenzia_Ansa : Il tennista numero 1 al mondo Novak Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione contro il Covid-19 perché ha contr… - Open_gol : L’incidente è avvenuto nel lago Furnas, nello Stato del Minas Gerais. Secondo un ufficiale di polizia almeno tre im… - ivanscalfarotto : Vi ricordate le polemiche sul TAP? Il gasdotto della discordia, che avrebbe distrutto secondo il M5S il paesaggio c… - iskyfra : @ehiifraa Secondo me è stato bravissimo , le altre volte non rendeva così tanto x' era in inglese e in più lo fre… - Kat82131855 : 100 tw al secondo perché devo recuperare Volevo solo dire che io molto debole per il modo in cui Baru' dal primo g… -