Scuole | lezione di Toti a De Luca | Surreale tenerle chiuse

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si sofferma sul caso Scuole alla vigilia della ripartenza dopo le festività natalizie. "Sarebbe Surreale tener chiuse le Scuole, dove ci sono regole molto ordinate, e poi lasciare i bambini andare in pizzeria con i genitori, giocare a calcetto o fare qualsiasi attività ludica senza però lasciar loro frequentare la scuola. Quando abbiamo chiuso le Scuole, in passato, eravamo in lockdown. Domani invece il Paese riapre e le persone tornano al lavoro. Il Governo ha dichiarato di impugnare ogni ordinanza che preveda la chiusura delle Scuole da domani, data decisa per la riapertura: noi non abbiamo mai pensato di agire con un'ordinanza, ben sapendo che nell'età scolare è un'età di ampia circolazione del virus ma nella ...

