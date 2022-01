Scuola | Ricciardi alla vigilia della riapertura | «Capisco il governo | ma condivido la preoccupazione del rientro»

Leggi su open.online

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sembra di essere tornati indietro nel tempo, di frontenuova guerra di ordinanze e ricorsi sulla, tra regioni ecentrale. Aprire o chiudere, a fronte dei numeri record dell’ondata in corso di contagi di Coronavirus? Chiudere, dicono alcune regioni a partire dsolita Campania che è stata la regione in cui dall’inizio dell’emergenza sanitaria ragazzi e ragazze sono andati meno ain presenza e hanno fatto in assoluto più didattica a distanza. Aprire dopo la pausa natalizia, dice ilguidato da Mario Draghi che nonostante i numeri continua a tenere la barra dritta. Il consigliere scientifico del ministroSalute, Walter, però, condivide le preoccupazioni di chi non ritiene prudente riaprire le scuole in ...