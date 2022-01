Scuola | “Noi adulti delle serali dimenticati dal governo | costretti sui banchi al gelo per arieggiare | mentre potremmo stare in Dad”

Advertising

GuidoDeMartini : LA PROTESTA: lei è Jessica Sonetti, maestra sospesa che sta protestando davanti a quella che fino a pochi giorni fa… - WitnesSim0 : @katycatMat Loro stando sulla loro poltrona nel loro studio caldo non si rendono conto di come stiamo noi a scuola,… - Antonio28651908 : RT @GuidoDeMartini: LA PROTESTA: lei è Jessica Sonetti, maestra sospesa che sta protestando davanti a quella che fino a pochi giorni fa era… - luigi6517 : RT @paola124291: @matteosalvinimi E che ce lo dite a fare? Noi lo sappiamo. Sappiamo che il governo, di cui fate parte, non se ne occupa. S… - LilianaCherubi1 : @daniela90064108 @StefanoPutinati ?????e noi la ringraziamo molto! Ciò detto, alla primaria il 58% dei maestri ha al… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Noi

Il Fatto Quotidiano

... del non voltarsi dall'altra parte visto che non è successo a. Siamo a Pomezia , in pieno centro. Ieri mattina, in via Virgilio , una donna sta camminando a piedi nei pressi della......alla famiglia della: ci saranno ancora giorni complicati, ma siamo certi che, collaborando, riusciremo a garantire le lezioni in presenza in totale sicurezza, grazie ai vaccini che tutti, ..."Il Governo e il ministero dell'Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente ...Si torna a scuola in sicurezza, ma per il momento niente mensa per la scuola Primaria fino a fine gennaio. Domani, lunedì 10 gennaio, suonerà di nuovo la campanella per gli studenti di Fasano. Il Gove ...