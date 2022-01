Scuola, ecco le norme per il rientro in classe. Dalla FFP2 alle mense sorvegliate LA GUIDA (Di domenica 9 gennaio 2022) Da domani si rientra sui banchi e il Miur, in una nota operativa inviata alle scuole, sintetizza le principali indicazioni per gestire i casi di positività, fornendo alcuni chiarimenti: Nidi e scuole ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Da domani si rientra sui banchi e il Miur, in una nota operativa inviatascuole, sintetizza le principali indicazioni per gestire i casi di positività, fornendo alcuni chiarimenti: Nidi e scuole ...

Advertising

fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - infoitinterno : Scuola, Regioni e Comuni rinviano apertura: ecco dove non si torna in classe il 10 gennaio - infoitinterno : Ritorno in classe, ecco dove non si torna a scuola il 10 gennaio. Il quadro aggiornato - zazoomblog : Ritorno in classe ecco dove non si torna a scuola il 10 gennaio. Il quadro aggiornato - #Ritorno #classe #torna… - fish_75 : RT @Comune_Bastione: ??ROUTER FUSO: SCUOLA CHIUSA FINO A FINE MESE Gioia tra i bimbi (meno per i genitori) per la decisione di posticipare… -