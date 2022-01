Scuola, da lunedì 10 scattano le nuove regole contro il Covid: casi positivi, quarantena e Dad, cosa cambia (Di domenica 9 gennaio 2022) La Scuola riparte, tra caos per le nuove regole e Regioni che hanno autonomamente rinviato il ritorno in aula. Lo scontro tra Governo e Regioni prosegue, ma intanto scattano le nuove regole di contrasto alla pandemia da Covid-19. In una nota, il Miur ha specificato caso per caso quali sono le nuove disposizioni per ogni ordine e grado. Scuola, braccio di ferro tra Governo e Regioni: ripartenza rinviata in Campania e Sicilia Non sarà un rientro facile per gli studenti: nel pieno della quarta ondata dovuta soprattutto alla variante Omicron, la Scuola è diventata il principale terreno di scontro tra governo e amministrazioni territoriali. Dopo la decisione di De Luca di rinviare ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Lariparte, tra caos per lee Regioni che hanno autonomamente rinviato il ritorno in aula. Lo stra Governo e Regioni prosegue, ma intantoledi contrasto alla pandemia da-19. In una nota, il Miur ha specificato caso per caso quali sono ledisposizioni per ogni ordine e grado., braccio di ferro tra Governo e Regioni: ripartenza rinviata in Campania e Sicilia Non sarà un rientro facile per gli studenti: nel pieno della quarta ondata dovuta soprattutto alla variante Omicron, laè diventata il principale terreno di stra governo e amministrazioni territoriali. Dopo la decisione di De Luca di rinviare ...

