Sciare in Italia, quando serve il Super Green Pass nelle piste da sci? Nuove regole impianti di risalita (Di lunedì 10 gennaio 2022) La variante Omicron fa paura, con i contagi da Covid che in questi giorni, che dovrebbero essere di festa, stanno facendo registrare impennate importanti. La cautela deve quindi essere massima, e infatti il Governo sta continuamente monitorando la situazione per decidere, a mano a mano. Il Consiglio dei ministri, riunitosi in serata, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge, che ha toccato anche gli impianti sciistici. Si è deciso di rendere ancora più stringenti le misure che riguardano in particolare l’uso degli impianti di risalita, i quali saranno ora usufruibili, a prescindere dal “colore” di una Regione, solo a chi è in possesso di Super Green Pass, ovvero a chi è ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) La variante Omicron fa paura, con i contagi da Covid che in questi giorni, che dovrebbero essere di festa, stanno facendo registrare impennate importanti. La cautela deve quindi essere massima, e infatti il Governo sta continuamente monitorando la situazione per decidere, a mano a mano. Il Consiglio dei ministri, riunitosi in serata, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto legge, che ha toccato anche gliistici. Si è deciso di rendere ancora più stringenti le misure che riguardano in particolare l’uso deglidi, i quali saranno ora usufruibili, a prendere dal “colore” di una Regione, solo a chi è in possesso di, ovvero a chi è ...

_ericasora_ : RT @fevarless: secondo me carletto non vedeva l’ora di andarsene dal messico e venire a sciare in italia, non lo so ho questo presentimento… - giupegiupe : @LorenaLuVi @1972book @andreapruitic @ReitalyCom @Capezzone @avvbenedetto Non serve più mostrare siamo alla fase du… - GPinsss_ : RT @fevarless: secondo me carletto non vedeva l’ora di andarsene dal messico e venire a sciare in italia, non lo so ho questo presentimento… - boredmartii : RT @fevarless: secondo me carletto non vedeva l’ora di andarsene dal messico e venire a sciare in italia, non lo so ho questo presentimento… - __aaury__ : RT @fevarless: secondo me carletto non vedeva l’ora di andarsene dal messico e venire a sciare in italia, non lo so ho questo presentimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciare Italia Renzi ad Avvenire: 'Sulle scuole sto con Draghi' ROMA - In un'intervista ad Avvenire, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parlato del decreto che ha fissato l'obbligo vaccinale per gli over 50:...figli possono andare in pizzeria o a sciare, ...

Natale, i desideri degli italiani: in dono buone esperienze ... 800 delle quali in Italia. Alla domanda relativa a quale sia il miglior regalo da ricevere, il 35% ... C'è poi chi conta di partecipare ad una festa (6%), chi di andare a sciare (5%) e chi di rilassarsi ...

Sci: Skipass, Super Green Pass, assicurazione obbligatoria: le regole per gli impianti Sky Tg24 Natale, i desideri degli italiani: in dono buone esperienze Budget invariato per lo shopping natalizio 2021 rispetto all’anno scorso ma con un numero maggiore di acquisti effettuati in negozio ...

Neve: non solo sci, una montagna di divertimento Tra le cime imbiancate si va in bici, si vola sui boschi, si scivola a valle in gommone... E poi ciaspolate al chiaro di luna e rifugi gourmet ...

ROMA - In un'intervista ad Avvenire, il leader diViva, Matteo Renzi, ha parlato del decreto che ha fissato l'obbligo vaccinale per gli over 50:...figli possono andare in pizzeria o a, ...... 800 delle quali in. Alla domanda relativa a quale sia il miglior regalo da ricevere, il 35% ... C'è poi chi conta di partecipare ad una festa (6%), chi di andare a(5%) e chi di rilassarsi ...Budget invariato per lo shopping natalizio 2021 rispetto all’anno scorso ma con un numero maggiore di acquisti effettuati in negozio ...Tra le cime imbiancate si va in bici, si vola sui boschi, si scivola a valle in gommone... E poi ciaspolate al chiaro di luna e rifugi gourmet ...