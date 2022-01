Sci alpino, Sofia Goggia: calendario di Coppa del Mondo favorevole, ma il gigante è una zavorra (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante non gareggi nelle amate discipline veloci da prima di Natale (per la precisione dal superG di Val d’Isere del 19 dicembre 2021), Sofia Goggia resta ancora in corsa per giocarsi sino a marzo la Coppa del Mondo generale di sci alpino. Mikaela Shiffrin non è riuscita a piazzare l’allungo decisivo nonostante la lunga serie di gare riservate a gigante e slalom, anche (o forse soprattutto…) a causa della positività al Covid che non solo l’ha costretta a saltare la tappa di Lienz, ma attualmente sembra aver lasciato anche qualche strascico dal punto di vista fisico. Al momento la graduatoria complessiva è capeggiata dalla statunitense con 866 punti, seguita da Petra Vlhova a 831 e dalla bergamasca a 657. La slovacca è tornata prepotentemente in gioco a suon di successi in slalom, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Nonostante non gareggi nelle amate discipline veloci da prima di Natale (per la precisione dal superG di Val d’Isere del 19 dicembre 2021),resta ancora in corsa per giocarsi sino a marzo ladelgenerale di sci. Mikaela Shiffrin non è riuscita a piazzare l’allungo decisivo nonostante la lunga serie di gare riservate ae slalom, anche (o forse soprattutto…) a causa della positività al Covid che non solo l’ha costretta a saltare la tappa di Lienz, ma attualmente sembra aver lasciato anche qualche strascico dal punto di vista fisico. Al momento la graduatoria complessiva è capeggiata dalla statunitense con 866 punti, seguita da Petra Vlhova a 831 e dalla bergamasca a 657. La slovacca è tornata prepotentemente in gioco a suon di successi in slalom, ...

