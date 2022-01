Sci alpino, slalom maschile Adelboden 2022: vince Strolz davanti a Feller, Vinatzer e Razzoli in top-10 (Di domenica 9 gennaio 2022) Sulle nevi di Adelboden è doppietta austriaca. Un Johannes Strolz incredulo e commosso vince lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino davanti al compagno di squadra Manuel Feller, portandosi a casa nuovamente il secondo posto dopo quello dl gigante di ieri. Sale sul podio anche Linus Strasser con un recupero di ben undici posizioni dopo il colpo di scesa nell’ultima discesa di Gstrein, con l’austriaco che inforca ed esce dal tracciato. Tra i recuperi impressionanti anche quello di Alex Vinatzer, che dopo il 28esimo posto della prima manche sale di 21 posizioni chiudendo settimo con il miglior tempo di manche nonostante un errore senza il quale sarebbe salito senza problemi sul podio. ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Sulle nevi diè doppietta austriaca. Un Johannesincredulo e commossolovalido per la Coppa del Mondo 2021/di scial compagno di squadra Manuel, portandosi a casa nuovamente il secondo posto dopo quello dl gigante di ieri. Sale sul podio anche Linus Strasser con un recupero di ben undici posizioni dopo il colpo di scesa nell’ultima discesa di Gstrein, con l’austriaco che inforca ed esce dal tracciato. Tra i recuperi impressionanti anche quello di Alex, che dopo il 28esimo posto della prima manche sale di 21 posizioni chiudendo settimo con il miglior tempo di manche nonostante un errore senza il quale sarebbe salito senza problemi sul podio. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Petra Vlhova implacabile in slalom a Kranjska Gora, inforca Mikaela Shiffrin dopo 4 anni! Ai piedi del podio la tedesca Lena Duerr (+1'29) che precede la padrona di casa Ana Bucik (+1'65) e la canadese Ali Nullmeyer (+2'15). Completano la top10 l'austriaca Katharina Truppe (+2'46), la ...

