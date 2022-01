Sci alpino, niente fratture per De Aliprandini: a Pechino ci sarà (Di domenica 9 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per Luca De Aliprandini che è stato sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica La madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica FISI. Gli esami strumentali hanno escluso definitivamente fratture. Il vicecampione del mondo, nella caduta del gigante di Adelboden, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Ora si sottoporrà ad un percorso riabilitativo, ma, spiega la Fisi in una nota, la sua presenza alle Olimpiadi di Pechino non è in dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Sospiro di sollievo per Luca Deche è stato sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica La madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica FISI. Gli esami strumentali hanno escluso definitivamente. Il vicecampione del mondo, nella caduta del gigante di Adelboden, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Ora si sottoporrà ad un percorso riabilitativo, ma, spiega la Fisi in una nota, la sua presenza alle Olimpiadi dinon è in dubbio. SportFace.

