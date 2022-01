Sci alpino, Luca De Aliprandini ha riportato una distorsione alla caviglia: le Olimpiadi non sono a rischio (Di domenica 9 gennaio 2022) Luca De Aliprandini si è sottoposto a una risonanza magnetica presso la clinica La Madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica della Fisi. Le notizie che giungono dalla struttura meneghina sono ottime: sono state escluse fratture in maniera definitiva, dopo che le radiografie effettuate ieri presso l’ospedale di Frutigen (Svizzera) avevano già escluso fratture o altri danni maggiori alla caviglia interessata. Gli esami odierni sono stati eseguiti a scopo precauzionale e l’atleta può tirare un sospiro di sollievo. Il vicecampione del mondo di gigante ha riportato una semplice distorsione alla caviglia sinistra e ora inizierà un percorso ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)Desi è sottoposto a una risonanza magnetica presso la clinica La Madonnina di Milano ed è stato valutato dCommissione medica della Fisi. Le notizie che giungono dstruttura meneghinaottime:state escluse fratture in maniera definitiva, dopo che le radiografie effettuate ieri presso l’ospedale di Frutigen (Svizzera) avevano già escluso fratture o altri danni maggioriinteressata. Gli esami odiernistati eseguiti a scopo precauzionale e l’atleta può tirare un sospiro di sollievo. Il vicecampione del mondo di gigante hauna semplicesinistra e ora inizierà un percorso ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Vinatzer rimonta da top10 Razzoli nei 15 - #alpino #Slalom #Adelboden… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Wendy Holdener e Mikaela Shiffrin: la regina dello slalom è sempre Petra Vlhova! ???????? #EurosportSCI… - RSIsport : ?????? Buona prova elvetica sotto la nevicata di Adelboden, ma nessun exploit: Zenhäusern, Aerni e Meillard appena fuo… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per Wendy Holdener e Mikaela Shiffrin: la regina dello slalom è sempre Petra Vlhova! ???????? #EurosportSCI… - lqua01 : #EurosportSCI come mai il commento italiano dello sci alpino maschile viene oscurato su discovery+? È successo anche ieri. -