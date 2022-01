Sci alpino | Alex Vinatzer rimonta | sbaglia ed è 7° ad Adelboden Sorpresa Strolz | 9° Razzoli

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sulle nevi diabbiamo assistito allo slalom più spettacolare dell’anno, dominato dai colori austriaci con la vittoria di Johannes(primo acuto in Coppa del Mondo) che precede il connazionale Manuel Feller (+0”17) e il tedesco Linus Strasser (+0”29). Grandediche recupera ben 21 posizioni fino alla settima piazza conclusiva (+0”66), nono un redivivo Giuliano(+0”75). Tante le uscite eccellenti nella gara odierna: non completano la gara nè gli ex leader della classifica di specialità Kristoffer Jakobsen e Sebastian Foss-Solevaag nè i transalpini Clement Noel edis Pinturault. Alle spalle del podio troviamo l’elvetico Ramon Zenhaeusern (+0”48) appena davanti ai connazionali Luca Aerni (+0”58) e Loic Meillard (+0”60). ...

Sospiro di sollievo per Luca De Aliprandini che è stato sottoposto a risonanza magnetica presso la clinica La madonnina di Milano ed è stato valutato dalla Commissione medica FISI. Gli esami ...