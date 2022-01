Sci alpino | Alex Vinatzer | “Peccato per l’errore nella seconda manche | lavoro per migliorarmi”

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022) Neve e condizioni climatiche non facili ad Adelboden (Svizzera), teatro della sfida tra i pali stretti valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Nello slalom sul pendio elvetico a sorridere è stato l’austriaco Johannes Strolz che, con il pettorale n.38, ha stupito tutti e preceduto il connazionale Manuel Feller di 17 centesimi e il tedesco Linus Strasser di 29.per l’azzurro. Il nostro portacolori aveva concluso la primain 28ma posizione, scendendo in maniera troppo controllata.ha deciso di attaccare e non fosse stato per un errore nel suo incedere probabilmente avrebbe potuto addirittura vincere. Resta la soddisfazione del miglior tempo dellarun. “Dopo la prima...