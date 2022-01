Sci alpino, Alex Vinatzer deluso al termine della prima manche: “Le uscite degli altri mi hanno condizionato” (Di domenica 9 gennaio 2022) prima manche di slalom elettrizzante in quel di Adelboden. La celebre Chuenisbärgli non ha deluso le attese ed a metà gara troviamo ben 24 atleti racchiusi in meno di un secondo. Quattro i portacolori qualificati tra cui Alex Vinatzer, solamente ventinovesimo staccato di +1”29. L’azzurro non ha convinto del tutto, rallentato forse dai postumi della caduta rimediata in gigante. Lo spazio per recuperare posizioni è ampio anche se le speranze di podio ormai sono effimere. Di seguito le parole dell’azzurro rilasciate ai microfoni RAI. “Ho sfruttato le prime porte per entrare in ritmo – esordisce il gardenese – ma non sono riuscito poi a essere veloce come vorrei. Il distacco non è male e nella seconda manche posso avere un bel pettorale per attaccare. La pista non era ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)di slalom elettrizzante in quel di Adelboden. La celebre Chuenisbärgli non hale attese ed a metà gara troviamo ben 24 atleti racchiusi in meno di un secondo. Quattro i portacolori qualificati tra cui, solamente ventinovesimo staccato di +1”29. L’azzurro non ha convinto del tutto, rallentato forse dai postumicaduta rimediata in gigante. Lo spazio per recuperare posizioni è ampio anche se le speranze di podio ormai sono effimere. Di seguito le parole dell’azzurro rilasciate ai microfoni RAI. “Ho sfruttato le prime porte per entrare in ritmo – esordisce il gardenese – ma non sono riuscito poi a essere veloce come vorrei. Il distacco non è male e nella secondaposso avere un bel pettorale per attaccare. La pista non era ...

Advertising

gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Sei atleti in 16 centesimi ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Adelboden - mennuni_luca : @RaiSport buona domenica, sul sito Rai Sport si legge : Gli austriaci Maniel Feller e Fabio Gstrein sono al comand… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener mette in fila Vlhova e Shiffrin! Alle 12.30 seconda… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Holdener sogna, è davanti a Shiffrin e Vlhova nella 1^ manche - Eurosport_IT : Sei atleti in 16 centesimi ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Adelboden -