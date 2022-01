Sanremo 2022, direttore di Telelombardia offeso per siparietto Amadeus-Zalone (Di domenica 9 gennaio 2022) Il direttore di Telelombardia non ha gradito l’ironia di Amadeus e Checco Zalone. Su Twitter, Fabio Ravezzani, che guida l’emittente lombarda, ha postato il siparietto tra il conduttore di Sanremo e il comico pugliese, commentando: “Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”. Il riferimento è alla risata di Amadeus dopo la battuta di Zalone sulle conseguenze della sua partecipazione al festival: “Dopo non lavorerai più… forse a Telelombardia”, ha detto Zalone nella gag andata in onda ieri sera al Tg1. Battuta di fronte alla quale Amadeus è scoppiato in una fragorosa risata. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildinon ha gradito l’ironia die Checco. Su Twitter, Fabio Ravezzani, che guida l’emittente lombarda, ha postato iltra il conduttore die il comico pugliese, commentando: “Spiace deludere, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile”. Il riferimento è alla risata didopo la battuta disulle conseguenze della sua partecipazione al festival: “Dopo non lavorerai più… forse a”, ha dettonella gag andata in onda ieri sera al Tg1. Battuta di fronte alla qualeè scoppiato in una fragorosa risata. In ...

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - trash_italiano : #Sanremo2022, Gianni Morandi a rischio squalifica per aver spoilerato la sua canzone? - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - Usaunaltronome : RT @tvblogit: Festival di Sanremo 2022: i programmi del day time di Rai1 in trasferta a Sanremo - tvblogit : Festival di Sanremo 2022: i programmi del day time di Rai1 in trasferta a Sanremo -