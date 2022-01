Sanremo 2022, Checco Zalone super ospite al Festival: “Guarda che dopo non lavorerai più”. L’annuncio a sorpresa di Amadeus al Tg1 (Di domenica 9 gennaio 2022) Si vociferava da giorni, ora c’è la conferma ufficiale: Checco Zalone sarà uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022. L’annuncio è arrivato ieri 8 gennaio durante l’edizione delle 20:00 del Tg1. “Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?”, gli chiede Amadeus nella clip. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia”, ha risposto il comico pugliese, per poi scoppiare a ridere insieme al conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. E la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, su Instagram ha commentato: “Ama ha detto una bugia, non ha finito di pagare il mutuo”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Si vociferava da giorni, ora c’è la conferma ufficiale:sarà uno deiospiti deldiè arrivato ieri 8 gennaio durante l’edizione delle 20:00 del Tg1. “, ci vieni questa volta a?”, gli chiedenella clip. “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perchénonpiù, al massimo Telelombardia”, ha risposto il comico pugliese, per poi scoppiare a ridere insieme al conduttore e direttore artistico della kermesse musicale. E la moglie di, Giovanna Civitillo, su Instagram ha commentato: “Ama ha detto una bugia, non ha finito di pagare il mutuo”. ...

