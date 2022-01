Salernitana, Kastanos dopo la vittoria: “Salvezza? Ci crediamo! Ho un obiettivo” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una punizione calciata perfettamente, la sua, ha regalato alla squadra i primi tre punti del 2021: Grigoris Kastanos, subito dopo il triplice fischio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria sul Verona. LA PARTITA – “Queste partite vanno affrontate col sacrifico giusto, abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo portato 3 punti a casa ed è la cosa più importante“. Salernitana, Verona, Serie A GLI OBIETTIVI DELLA SQUADRA – “Siamo partiti col piede giusto nel nuovo anno e speriamo di continuare con questo atteggiamento: alla Salvezza ci crediamo, tutto è possibile“ PRIMO GOL IN SERIE A – “Il mio obiettivo è fare più gol, sono felice per il mio primo gol in campionato. Primo cipriota in gol in A? Bene, ma spero di non essere l’ultimo“. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una punizione calciata perfettamente, la sua, ha regalato alla squadra i primi tre punti del 2021: Grigoris, subitoil triplice fischio, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare lasul Verona. LA PARTITA – “Queste partite vanno affrontate col sacrifico giusto, abbiamo sofferto ma alla fine abbiamo portato 3 punti a casa ed è la cosa più importante“., Verona, Serie A GLI OBIETTIVI DELLA SQUADRA – “Siamo partiti col piede giusto nel nuovo anno e speriamo di continuare con questo atteggiamento: allaci crediamo, tutto è possibile“ PRIMO GOL IN SERIE A – “Il mioè fare più gol, sono felice per il mio primo gol in campionato. Primo cipriota in gol in A? Bene, ma spero di non essere l’ultimo“. Gabriella Ricci

