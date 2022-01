Salernitana, che blitz a Verona: Djuric e Kastanos regalano i 3 punti a Colantuono (Di domenica 9 gennaio 2022) La Salernitana trova tre punti d'oro a Verona e continua a credere nella salvezza. Una gara di buon livello, quella dei ragazzi di Colantuono, alle prese con una serie infinita di assenze, come gli ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Latrova tred'oro ae continua a credere nella salvezza. Una gara di buon livello, quella dei ragazzi di, alle prese con una serie infinita di assenze, come gli ...

Advertising

MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - VeneziaFC_IT : Appuntamento a Salerno per il match di questa settimana. Siamo felici che i tifosi della Salernitana possano conti… - troll_serie : Qui per ricordarvi che, con la vittoria a Verona, la Salernitana della nuova proprietà ha già portato a casa più di… - teofontana : Salernitana, che blitz a Verona: Djuric e Kastanos regalano i 3 punti a Colantuono - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, la Salernitana batte un colpo. Vittoria 1-2 a Verona: Serie A,… -