Ronaldo puo’ lasciare lo United | c’è già stato un incontro con l’agente!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 9 gennaio 2022)con l’agente. Bomba dall’Inghilterra: stando a quanto riportato dal The Sun, noto tabloid inglese, Cristianostarebbe clamorosamente meditando l’addio dal Manchester. Situazione da monitorare, occhio a possibili colpi di scena.ManchesterCalciomercatoCi sarebbe giàun primocon l’agente portoghese Jorge Mendes per discutere circa il proprio futuro. Il calciatore portoghese si sarebbe dichiarato molto preoccupato riguardo alla gestione del club e all’arrivo di Ralf Ragnick. Non è da escludere un’eventuale partenza al termine della stagione. Matteo Brignone