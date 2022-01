Romina Power, pace fatta con Al Bano: il motivo del riavvicinamento (Di domenica 9 gennaio 2022) Al Bano e Romina hanno finalmente fatto pace. Dopo l’ennesimo periodo di allontanamento, causato da un’intervista di lui che non sarebbe piaciuta alla ex moglie, è tornato il sereno. Il motivo sarebbe da ricercarsi nel periodo difficile che sta attraversando l’artista di Cellino San Marco, colpito dal Covid-19 ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Al Bano, le ragioni del riavvicinamento con Romina A fare il primo passo sarebbe stata Romina Power che, venuta a conoscenza del contagio, si sarebbe preoccupata per lui e l’avrebbe contattato per augurargli una pronta guarigione. Lo ha rivelato Al Bano stesso al settimanale Di Più: “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in ... Leggi su dilei (Di domenica 9 gennaio 2022) Alhanno finalmente fatto. Dopo l’ennesimo periodo di allontanamento, causato da un’intervista di lui che non sarebbe piaciuta alla ex moglie, è tornato il sereno. Ilsarebbe da ricercarsi nel periodo difficile che sta attraversando l’artista di Cellino San Marco, colpito dal Covid-19 ma fortunatamente in buone condizioni di salute. Al, le ragioni delconA fare il primo passo sarebbe statache, venuta a conoscenza del contagio, si sarebbe preoccupata per lui e l’avrebbe contattato per augurargli una pronta guarigione. Lo ha rivelato Alstesso al settimanale Di Più: “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in ...

