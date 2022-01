Roma, Pellegrini: “Mourinho qui per la mentalità vincente, dobbiamo cambiare rotta” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzo Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Roma-Juventus, sfida valevole perla Serie A 2021/2022. Il centrocampista giallorosso, capitano della compagine capitolina, ha fallito il rigore decisivo per il possibile 4-4, sebbene non prima di aver siglato il momentaneo 3-1 su calcio di punizione. Di seguito le considerazioni di Pellegrini sul match: “Inaccettabile subire tre gol in pochi minuti, dopo una grande partita sotto il punto di vista del gioco e dell’intensità. Abbiamo gettato al vento tutto quello che facciamo in settimana e la preparazione alla partita; evidentemente c’è ancora uno scalino da percorrere. Una squadra forte non può permettersi di perdere così e noi dobbiamo lavorare per diventare una squadra forte. Mourinho è arrivato qui per trasmetterci la sua ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lorenzoha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di-Juventus, sfida valevole perla Serie A 2021/2022. Il centrocampista giallorosso, capitano della compagine capitolina, ha fallito il rigore decisivo per il possibile 4-4, sebbene non prima di aver siglato il momentaneo 3-1 su calcio di punizione. Di seguito le considerazioni disul match: “Inaccettabile subire tre gol in pochi minuti, dopo una grande partita sotto il punto di vista del gioco e dell’intensità. Abbiamo gettato al vento tutto quello che facciamo in settimana e la preparazione alla partita; evidentemente c’è ancora uno scalino da percorrere. Una squadra forte non può permettersi di perdere così e noilavorare per diventare una squadra forte.è arrivato qui per trasmetterci la sua ...

