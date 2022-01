Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: c’è il debutto! (Di domenica 9 gennaio 2022) Partita di vitale importanza per entrambe le formazioni. La Roma deve assolutamente fare punti per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. Inoltre, davanti al proprio pubblico deve evitare la seconda sconfitta di fila di questo 2022. D’altro canto, la Juve dopo la brutta prestazione contro il Napoli, deve fare punti per rimanere aggrappata alle prime quattro. Partita che si prospetta bellissima vista la rivalità tra le due squadre accentuata quest’anno, dalla presenza di Josè Mourinho sulla panchina della Roma. Di seguito le scelte degli allenatori: Roma: Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Matiland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan, Abraham. Juventus: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; ... Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Partita di vitale importanza per entrambe le. Ladeve assolutamente fare punti per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League. Inoltre, davanti al proprio pubblico deve evitare la seconda sconfitta di fila di questo 2022. D’altro canto, la Juve dopo la brutta prestazione contro il Napoli, deve fare punti per rimanere aggrappata alle prime quattro. Partita che si prospetta bellissima vista la rivalità tra le due squadre accentuata quest’anno, dalla presenza di Josè Mourinho sulla panchina della. Di seguito le scelte degli allenatori:: Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Matiland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan, Abraham.: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; ...

