Roma-Juventus 3-4 | rimonta pazzesca di Allegri | Mourinho ko Lo Spezia batte il Genoa

Advertising

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - GiovaAlbanese : ?? Arriva la squalifica: #Allegri non sarà in panchina contro la Roma. #Juventus - TheAshTags : RT @FootballJOE: 11 Roma 1-0 Juventus '18 Roma 1-1 Juventus '48 Roma 2-1 Juventus '53 Roma 3-1 Juventus '70 Roma 3-2 Juventus '72 Roma 3-3… - LAROMA24 : Roma-Juventus, Landucci: 'Il gol di Locatelli ci ha ridato entusiasmo. Oggi ho perso 6 anni di vita' #AsRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

Commenta per primo3 - 4 Rui Patricio 5,5: Solo il tiro imparabile di Dybala nel primo tempo. Nella ripresa il copione cambia totalmente. I pericoli arrivano tutti insieme e lui fa ben poco per far ...: sui social esplode la rabbia I tifosi dellasono increduli e arrabbiati dopo quanto successo nella gara con la. In pochi minuti i giallorossi hanno gettato al vento una vittoria ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Roma-Juventus, match valido per la 21esima giornata di Serie A 2021/22, che ha visto trionfare gli uomini di Max Allegri per ...La Juventus batte 4-3 la Roma nella 21esima giornata di Serie A e allunga sui giallorossi in classifica. All'Olimpico succede di tutto: padroni di casa avanti con Abraham (11'), ma raggiunti subito da ...