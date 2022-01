Roma - Juventus 3 - 4 | le pagelle | Ibanez sbaglia tutto | psicodramma Mou Dybala magico | Szczesny eroico

Advertising

B24PT : QUE REVIRAVOLTA DA JUVENTUS ?? 53': Roma 3-1 Juventus 70': Roma 3-2 Juventus 72': Roma 3-3 Juventus 77': Roma 3-4 J… - InvictosSomos : ? Minuto 11. Roma 1-0 Juventus. ? Minuto 18. Roma 1-1 Juventus. ? Minuto 48. Roma 2-1 Juventus. ? Minuto 53. Roma 3… - GiovaAlbanese : ?? Arriva la squalifica: #Allegri non sarà in panchina contro la Roma. #Juventus - Jowsef21 : RT @goal: 69’ | Roma 3-1 Juventus 77’ | Roma 3-4 Juventus - FrancoScarsell2 : Juventus,pazzesca vittoria in rimonta all’Olimpico:4 a 3alla Roma.Dybala risponde ad Abraham,Mkhitaryan e Pellegrin… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juventus

- Vittoria in rimonta per la, che in casa dellarisale dal 3 - 1 al 3 - 4. Abraham sblocca il risultato dopo soli 10', ma poco dopo arriva il pareggio di Dybala . Ad inizio ripresa Mkhitaryan e Pellegrini riportano ...- Incredibile match all'Olimpico. Laha battuto la4 - 3 riuscendo a ribaltare in sette minuti il risultato. Dal 3 - 1 per i giallorossi la squadra di Allegri ha capovolto il risultato centrando la vittoria. Nel finale l'...ROMA (ITALPRESS) – Emozioni a non finire all’Olimpico, dove la Juventus vince in rimonta sulla Roma. Dal 3-1 per i giallorossi al 4-3 per i bianconeri, che chiudono anche in 10 per l’espulsione di De ...ittoria in rimonta per la Juventus, che in casa della Roma risale dal 3-1 al 3-4. Una rimonta incredibile quella della Juve che strappa tre punti ormai insperati e rilancia definitivamente la propria ...