Roberta Ragusa senza pace | chiesto un nuovo processo La criminologa Vagli | «Anche i figli credono al padre»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Gli avvocati del marito Antonio Logli annunciano prove clamorose. L’uomo è stato condannato a vent’anni di carcere per l’omicidio della moglie

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Caso Roberta Ragusa, nuovo teste. Il marito chiede la revisione del processo - Italia_Notizie : Caso Roberta Ragusa, nuovo teste. Gli avvocati del marito: «Chiederemo la revisione» - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Caso Roberta Ragusa, nuovo teste. Il marito chiede la revisione del processo - Corriere : Caso Roberta Ragusa, nuovo teste. Il marito chiede la revisione del processo - Noemithestar : Roberta Ragusa avrebbe scritto su un diario di voler andare all'estero -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Ragusa

A fine mese i suoi legali presenteranno la revisione del processo A dieci anni dalla scomparsa (la notte tra il 13 e il 14 gennaio) si torna a parlare del caso di. La giustizia ha già ...Per mesi la scomparsa diresta un rompicapo, su Logli si addensano subito molti indizi ma nulla di piu'. Solo qualche anno dopo spunta un super testimone oculare che dice di aver ...Dieci anni fa la donna, 45 anni, madre di due figli, scomparve e il marito, che si dice innocente, era stato condannato a 20 anni per omicidio con una sentenza confermata in Cassazione. A fine mese i ...La donna scomparve nel nulla il 13 gennaio 2012, gli avvocati di Logli potrebbero chiedere la revisione del processo: 'Abbiamo nuove prove' ...