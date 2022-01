Ritorno in classe, Unifad lancia petizione per il posticipo della riapertura. Oltre 26mila firme (Di domenica 9 gennaio 2022) Si susseguono le petizioni per il Ritorno in classe. Unifad, tramite il suo presidente, Adele Sammarro, ha lanciato una petizione per rinviare il rientro in classe degli alunni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Si susseguono le petizioni per ilin, tramite il suo presidente, Adele Sammarro, hato unaper rinviare il rientro indegli alunni. L'articolo .

