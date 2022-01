Ritorno in classe, Saraceno: “Rompere il tabù del calendario scolastico, alternare Dad e lezioni in presenza. Più sistemi di aerazione. Così si evita il disastro” (Di domenica 9 gennaio 2022) Su La Stampa intervento della sociologa Chiara Saraceno. La studiosa parla in merito alle discussioni in atto sul Ritorno in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Su La Stampa intervento della sociologa Chiara. La studiosa parla in merito alle discussioni in atto sulin. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - SkyTG24 : Il ministro dell'Istruzione Patrizio #Bianchi, ospite a #eVenti, ha parlato del ritorno in classe degli studenti e… - petergomezblog : Rientro in classe, De Luca: “Rinviarlo di 20-30 giorni”. Il governo chiude: confermata la riapertura del 10 gennaio… - caroletta71 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Battiston: “Far tornare i ragazzi in presenza è una scelta politica, ma i dati dicono altro” https:… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccini Covid19, open day per gli studenti in attesa del ritorno in classe -… -